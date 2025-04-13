Netanyahu'nun oğlundan Macron'a hakaret

İHA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu'dan Macron'a sert çıkış..

Netanyahu, sosyal medya hesabı üzerinden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a hakaret etti.

"CANIN CEHENNEME"

Yair Netanyahu, Macron’un Filistinlilerin bir devlete sahip olması için meşru haklarını desteklediği yönündeki paylaşımını alıntılayarak, şu ifadeleri kullandı:

Canın cehenneme! Yeni Kaledonya'nın bağımsızlığına evet! Fransız Polinezyası'nın bağımsızlığına evet! Korsika'nın bağımsızlığına evet! Bask Bölgesi'nin bağımsızlığına evet! Fransız Ginesi'nin bağımsızlığına evet! Fransa'nın Batı Afrika'daki neoemperyalizmini durdurun!

MACRON'DAN FİLİSTİN'E DESTEK

Macron, geçtiğimiz cuma günü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Filistinlilerin bir devlete ve barışa sahip olma hakkını desteklediğim gibi İsraillilerin de komşuları tarafından tanınan barış ve güvenlik içinde yaşama hakkını destekliyorum" demişti.