Netflix'ten yeni skandal: Filistin yapımı filmler platformdan kaldırıldı

Haber Merkezi

Dijital film platformu Netflix, son dönemde sık sık tartışmaların odağında yer almaya devam ediyor.

Platform son olarak, Kıbrıs Barış Harekatı'nı ele alarak çarpıtan ve Türk askerini hedef gösteren, Rum yapımı "Famagusta" adlı diziyle tepkilerin merkezine oturmuştu.

Konu, Türkiye'de geniş yankı uyandırırken Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Türkiye karşıtı dizinin ülkemizde yayınlanmayacağını açıklamıştı.

NETFLIX, FİLİSTİN FİLMLERİNİ PLATFORMDAN KALDIRDI

Netflix, bu kez de Filistin düşmanlığı politikasıyla tepkilerin odağında.

Platform, 2021'de "Filistin Hikayeleri" başlığı altında sunduğu ve Filistinlilerin yaşamlarına dair 32 farklı filmden oluşan seçkiyi sessizce kaldırdı. Bu durumu fark eden kullanıcılar, sosyal medyada boykot çağrısında bulunarak Netflix’e tepkilerini dile getirdi.

Platform, 2021'de "Filistin Hikayeleri" başlığı altında sunduğu ve Filistinlilerin yaşamlarına dair 32 filmi sessizce sessizce kaldırdı.

Durumu fark eden kullanıcılar boykot çağrısı yaptı. Sosyal medya kullanıcıları söz konusu filmlerin kaldırılmasının ardından yeniden yayınlanması için imza kampanyası başlattı.

"TÜM DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE GERÇEKLEŞEN ZULMÜN ÜZERİNİ ÖRTMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu da, sosyal medya hesabından Netflix'in bu davranışına tepki göstererek şu açıklamada bulundu: