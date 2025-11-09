New York Times yazdı: Çin'de insan ömrünü 150 yıla kadar uzatacak bir ilaç geliştiriliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çin'in ölümsüzlüğe olan tutkusu...

The New York Times’ın aktardığı bilgilere göre Çin’in güneyindeki Shenzhen şehrinde bulunan Lonvi Biosciences, uzun yaşam ve yaşlanma karşıtı teknolojilere odaklanan yeni bilimsel testler yürütüyor.

FARELERİN YAŞAM SÜRESİ UZATILDI

Şirketin geliştirdiği tabletin temelini, üzüm çekirdeğinde bulunan prosiyanidin C1 (PCC1) maddesi oluşturuyor.

Yapılan deneylerde bu maddeyi içeren tedavi, farelerin yaşam süresini %9,4 oranında artırmakla kalmadı, tedavi sonrası toplam yaşam süresini %64,2 uzattı.

150 YIL BİR EFSANE DEĞİL, HEDEF

Lonvi Biosciences CEO’su Liu Xinghua, gelecekte 150 yaşına kadar yaşayan insanların bilimsel olarak mümkün olabileceğini belirtti.

Şirket yöneticileri, hücre yenilenmesinin kontrol altına alınmasıyla uzun yaşamın doğal bir süreç haline geleceğini savunuyor.

Üzüm çekirdeği Batı ülkelerinde uzun süredir sağlıklı bir ürün olarak biliniyor ve yağı kozmetikte cilt yenileme amacıyla kullanılıyor.

ÇİN’DE DEVLET DESTEĞİ VE YATIRIM ARTTI

Habere göre Çin hükümeti son yıllarda uzun ömür teknolojilerine büyük önem veriyor. Biyoteknoloji, gen tedavisi ve hücre onarımı üzerine hem devlet hem de özel şirketler tarafından ciddi yatırım yapılıyor.

Daha önce dolandırıcılık olarak görülen bu alandaki projeler, artık bilimsel olarak temellendirilmiş ve ekonomik açıdan kazançlı bir sektöre dönüşmüş durumda.

ORTALAMA YAŞAM SÜRESİ DÜNYA ORTALAMASININ ÜSTÜNDE

2024 itibarıyla Çin’de ortalama yaşam beklentisi 79 yıla ulaştı.

Bu rakam dünya ortalamasının yaklaşık beş yıl üzerinde yer alıyor ve Çin’i uzun ömür stratejisi uygulayan ülkeler arasında üst sıralara taşıyor.

Uzun yaşam artık yalnızca tıbbi bir araştırma konusu değil; ülke politikasının ve ekonomik planlamanın da bir parçası haline gelmiş durumda.

PUTİN–Şİ GÖRÜŞMESİNDE GÜNDEMDİ

New York Times, bu yıl 3 Eylül’de Pekin’de düzenlenen askeri tören öncesinde, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısa görüşmesinde bile bu konunun gündeme geldiğini aktardı.

İki lider 150 yıl yaşam ihtimalinden ve gelecekte vücudun bazı parçalarının değiştirilerek ömrün uzatılmasından söz etti.

Bu görüşme, uzun yaşam teknolojisinin artık yalnızca bilimsel değil, stratejik ve siyasi bir boyuta ulaştığını gösterdi.

İNSANLIK İÇİN YENİ UMUT

Lonvi Biosciences’ın yayınladığı sonuçlar doğrulanırsa, yaşlanmaya karşı geliştirilen bu tabletin birkaç yıl içinde dünya piyasasına çıkabileceği belirtiliyor.

Uzmanlara göre, tedavinin başarılı olması halinde yaşlanma süreci tıpkı bir hastalık gibi kontrol edilebilir hale gelecek.

Bu buluş, yalnızca Çin için değil, tüm insanlık için yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.