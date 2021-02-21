New York'da, zorlu kış şartlarıyla mücadele ederken, sokaklarda yaşayanların sayısı artıyor ve ülkeyi etkisi altına alan kış fırtınası nedeniyle koşullar giderek zorlaşıyor.

ABD sert kış koşulları nedeniyle zor günler geçiriyor. Ülkedeki yarım milyondan fazla evsizin de hayatta kalma mücadelesi devam ediyor.

Bu yıl özellikle ABD’nin en kalabalık şehri olan New York’taki evsiz sayısının arttığı bildirilirken, 8.3 milyondan fazla nüfusa sahip kentte her 106 New Yorklu’dan birinin evsiz olduğu kaydedilirken bu sayı yaklaşık 80 bin kişiye karşılık geliyor.

METRO İSTASYONLARINA SIĞINDILAR

Evsizler, soğuk havalarda yağmur ve kardan korunmak için genellikle metro istasyonlarına sığınırken, sokakta, metro istasyonlarında veya diğer kamusal alanlarda her gece yaklaşık 4 bin kişinin uyuduğu tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana Metropolitan Ulaşım Kurumu’nun (MTA), 01:00-05:00 saatleri arasında salgın nedeniyle tren istasyonlarını ve trenleri temizlemek için istasyonları kullanıma kapatmasının ardından kaldırım kenarlarında uyuyan evsiz sayısında da büyük oranda artış oldu.

New York’ta kar fırtınası evsizleri vurdu VİDEO

''HAYAT ZOR SADECE HAYATTA KALMAYA ÇALIŞIYORUM''

Kentte yaşayan binlerce evsizden biri olan Marvin Bolton, "Hayat zor, sadece hayatta kalmaya çalışıyorum. Tabiri caizse masaya yemek koymaya çalışıyorum.

Kış benim için pek çok şeyi zorlaştırıyor. Çok soğuk ve ben de kış koşullarına uygun donanıma sahip değilim” dedi.

SUÇ ORANLARI DA ARTIYOR

Korona virüs salgını nedeniyle şehirdeki evsizlerin karıştığı suç olayları da her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz günlerde metroda evsiz Rigoberto Lopez, 14 saat içinde 2 evsizi uykularında öldürerek, 2 kişiyi de yaraladı. Olayın ardından metro istasyonlarında sert güvenlik önlemleri alındı fakat önlemlere rağmen suç oranları artmaya devam ediyor.