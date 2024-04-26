Yeter ki doğurun: Her bebek için servet ödenecek Güney Kore, ülkede doğan her bebek için ebeveynlere 100 milyon won (2,4 milyon TL) ödeme yapmayı planlıyor.

ensonhaber.com

Güney Kore hükümeti ve politika yapıcıları, azalan çocuk doğum oranları krizini ele almak için yeni ve yenilikçi önlemler bulmaya çalışıyor.

Ülkedeki doğum oranları 2023'te kadın başına 0,72 bebeğe düşerek en düşük ulusal doğum oranına geriledi.

Hükümet, doğrudan mali yardımların etkili bir çözüm olup olmadığını belirlemek için bir kamuoyu araştırması yürütüyor.

Doğum teşvikleri

Independent Türkçe'nin haberine göre, Hükümetin ebeveynleri motive etme programı kapsamında Koreli çiftlere servet ödeniyor.

Ebeveynler, çocuklarının doğumundan 7 yaşına gelene kadar farklı teşvik ve destek programları aracılığıyla 35 milyon won'la (yaklaşık 825 bin TL) 50 milyon won (yaklaşık 1,2 milyon TL) arasında değişen mali yardım alıyor.

Öte yandan, Güney Koreli bir firmanın patronunun çalışanlarına çocuk sahibi olmaları ve ülkenin doğum oranını yükseltmeleri için 2,40 milyon TL'ye kadar para teklif etti.

Seul merkezli inşaat firması Booyoung Group, çalışanlarına her bebek sahibi olduklarında 100 milyon Kore wonu ödemeyi planlıyor.

Karar, kadın ve erkek fark etmeksizin uygulanıyor.