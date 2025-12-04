New York'ta metroda uyuyan yolcu yakılmak istendi

- New York'ta metroda seyahat eden bir yolcu uyurken ateşe verildi.
- Saldırgan, Penn Metro İstasyonu'ndan trene binip yolcunun pantolonunu ateşe verdikten sonra yaya olarak kaçtı.
- Polis, saldırganın bulunması için video yayınlayarak halktan yardım istedi.
ABD'nin New York kentinde 56 yasındaki yolcu, metroda uyurken ateşe verildi.
New York Polis Departmanı, olay hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Olayın 1 Aralık'ta sabaha karşı saat 03.05 civarında meydana geldiği ifade edildi.
PANTOLONUNU ATEŞE VERDİ
Kimliği belirsiz saldırganın Penn Metro İstasyonu'ndan trene binerek o esnada uyur halde seyahat eden yolcunun pantolonunu ateşe verdiği aktarıldı.
Vagondan inen saldırgan, yaya olarak kaçarken kurbanın ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.
NYPD, sosyal medya hesabı üzerinden video yayınlayarak vatandaşlardan saldırganın bulunması için yardım istedi.