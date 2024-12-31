New York'ta silahlı saldırılar: 6 kişi yaralandı

AA & Ensonhaber
ABD'nin New York kentinin Bronx ilçesinin Williamsbridge mahallesinde iki ayrı silahlı saldırı gerçekleştirildi.
New York Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre saat 17:00 civarında White Plains Road üzerindeki 3544 numaralı adreste birinci saldırıya, kısa bir süre sonra ise E. Gun Hill Road ve Holland Avenue kesişiminde ikinci saldırıya müdahale edildi.
6 YARALI
Olayda 5 kişi hastaneye kaldırılırken 1 kişi de kendi başına hastaneye başvurdu.
Olayla ilgili henüz bir tutuklama yapılmadığı bildirildi.
Polis soruşturmasını sürdürüyor.
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