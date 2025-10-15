New York’taki 450 milyon yıllık fayı uyandırdı

ABD’nin New York eyaletinin kuzeyinde, antik bir fay hattında meydana gelen küçük bir deprem bölgede yaşayanları bir hayli korkuttu.

Depremin şiddeti 2.6 büyüklüğündeydi ancak bölgede paniğe neden oldu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), pazartesi gecesi yerel saatle 23.40’ta Chazy kasabası yakınlarında, yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde sarsıntıyı tespit etti.

"NADİR GÖRÜLÜYOR"

USGS verilerine göre deprem, herhangi bir levha sınırına uzak olan Kuzey Amerika levhasının iç kısmında meydana geldiği için “nadir görülen bir iç levha depremi” olarak tanımlandı.

Bu tür sarsıntılar, bölgedeki milyonlarca yıllık eski fay hatlarının zaman zaman biriken stresi serbest bırakmasıyla oluşuyor.

USGS uzmanları, bu büyüklükteki depremlerin kuzey Appalach dağ kuşağında nadir görüldüğünü ama imkânsız olmadığını belirtti.

Uzmanlara göre bölge, her birkaç on yılda bir orta şiddette, her 3-4 yılda ise küçük ölçekli sarsıntılar yaşıyor.

Michigan Teknoloji Üniversitesi’nin değerlendirmesine göre, 2.5 büyüklüğüne kadar olan depremler genellikle hissedilmezken 2.5-5.4 aralığındaki depremler hafifçe hissedilebiliyor, ancak ciddi hasara neden olmuyor.

450 MİLYON YILLIK FAY

Depremin merkezi olan Chazy, Champlain Thrust Fay Hattı üzerinde. Bu fay, Kanada’nın güneyindeki Quebec’ten başlayarak Vermont’un batısına ve New York’un doğusuna kadar uzanıyor.

Daily Mail’e göre jeologlar, bu doğuya eğimli itki fayının yaklaşık 450 milyon yıl önceki Taconic Orojenezi döneminde etkin olduğunu, daha sonra da farklı jeolojik süreçlerde yeniden harekete geçtiğini belirtiyor.

Her ne kadar “antik” kabul edilse de Champlain Thrust’ın tamamen uykuda olmadığını vurgulayan uzmanlar, Chazy yakınlarında yaşanan son 2.6 büyüklüğündeki depremin bu fayların hâlâ zaman zaman enerji boşalttığını gösterdiğini ifade etti.