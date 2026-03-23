New York'taki havalimanında uçakla itfaiye aracı çarpıştı

New York'taki LaGuardia Havalimanı’nda korku dolu anlar yaşandı.

Havalimanına iniş sırasında yerdeki itfaiye aracı ile uçak çarpışırken, yaralı ve ölülerin olduğu belirtildi.

UÇUŞLAR DURDURULDU

AFP'de yer alan bilgilere göre, havalimanındaki tüm uçuşlar kısa bir süreliğine de durduruldu.

Kazanın kötü hava koşullarından kaynaklandığı belirtilirken ortaya çıkan görüntülerde, uçağın ön kısmının ciddi hasar aldığı görüldü.

100 YOLCU VARDI, 4 İTFAYECİ YARALANDI

New York Post'un haberine göre, uçakta yaklaşık 100 yolcu bulunuyordu.

Kazada dört itfaiyeci ağır yaralandı, uçakta ise kaç yolcunun yaralandığı ya da hayatını kaybettiği bilinmiyor.