Jackie Chan’i ağlatan Gazze videosu: Biz Filistinliyiz, asla büyüyemeyiz

Dünyaca tanınan Çinli aktör ve yönetmen Jackie Chan, Gazze’de yaşanan soykırım politikalarına ilişkin duygularını kamuoyuyla paylaştı.

Tianjin’de düzenlenen “Unexpected Family” filminin ön gösteriminde konuşan Chan, izlediği bir video karşısında gözyaşlarına hakim olamadığını anlattı.

Chan'in anlattığı videoda, Gazzeli bir çocuğa yöneltilen “Büyüyünce ne olmak istiyorsun?” sorusuna verilen yanıt, salonda derin bir sessizliğe neden oldu. Filistinli çocuk, bu soruya “Biz Filistinliyiz, asla büyüyemeyiz. Her an öldürülebiliriz” sözleriyle karşılık verdi.

"GÖZYAŞLARIM KENDİLİĞİNDEN SÜZÜLDÜ"

Jackie Chan, o an yaşadığı duygusal yoğunluğu şu sözlerle dile getirdi:

O cümleyi duyduğumda gözyaşlarım anında kendiliğinden süzülmeye başladı.

Chan, çocuğun bu sözleri söylerken yüzünde hiçbir ifade olmadığını vurgulayarak, bunun yaşanan travmanın boyutunu açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Gazze’de çocukların hayata tutunmakta zorlandığına dikkat çeken ünlü aktör, sözlerini şöyle tamamladı: “O an şunu düşündüm, yaşlanabilmek bir tür mutluluktur. Bu yüzden burada bulunan bütün yaşlıları tebrik ediyorum, çünkü yaşlanabiliyorsunuz.”.