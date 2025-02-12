Nicolas Maduro, Filistin'de barış çağrısında bulundu

AA & Ensonhaber

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesindeki özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Maduro, "Adaletsizliği bırakın. Eski ve yeni sömürgecilik anlayışına son verin. Var olma ve gelişme hakkı üstün gelsin. Artık 21. yüzyıldayız. Tehditlerin, camilere ve evlere bomba yağdırmanın zamanı değil" ifadelerini kullanarak isim vermeden İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı ve başta Gazze olmak üzere Filistin'in tamamında barışın sağlanması gerektiğini vurguladı.

Simon Bolivar Kurtarıcı Yasası çalışmalarına da değinen Maduro, şunları söyledi:

Bu ülke, seçimlerin Venezuela'nın ihtiyaç duyduğu sükuneti bozmak için kullanılmasına izin vermemelidir. Venezuela, inşa ettiği gibi gerçekten sağlam ve güçlü bir demokraside ilerlemeye devam etmelidir. Seçimlere katılmak isteyen herkes anayasaya sadık kalmak zorundadır. Kim seçimlere girerse girsin halka bağlı kalmak zorundadır.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

Maduro, Türkiye ile ilişkilerine de değinerek iki ticaret fuarı düzenleyeceklerini, Venezuela'nın ihracat kapasitesini artırmak için yüzlerce Venezuelalı iş insanının katılımıyla hazırlıklar yapıldığını kaydetti.