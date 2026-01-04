Nicolas Maduro'nun gözaltı fotoğrafındaki eşofman kapış kapış gitti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD, Venezuela ile uzun zamandır yaşadığı gerilimi, başkent Karakas'a saldırı düzenleyerek ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yakalayıp Amerika'ya getirerek farklı bir seviyeye taşıdı.

TRUMP FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın X sosyal medya platformunda paylaştığı fotoğrafta üzerinde bir eşofman takımı ile Amerikan güçleri tarafından yakalandığı görülen Nicolas Maduro'nun moda anlayışı halkın dikkatini çekti.

EŞOFMANA TALEP FIRLADI

Fotoğrafın paylaşılmasından sonra Nike marka olan eşofmanın Google'da aratılma sayılarının yükseldiği kaydedildi.

ABD'DE STOKLAR TÜKENDİ

Bir anda popüler hale gelen eşofman takımının ABD'nin birçok eyaletinde stoklarının tükendiği bildirildi.

SOSYAL MEDYADA KONUŞULDU

Sosyal medyada tartışılan olay için bazı kullanıcılar esprili yorumlarda bulunurken bazıları da tüketici kültürünün ulaştığı seviyeyi eleştirdi.