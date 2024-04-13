Nijer'de ABD karşıtı gösteri: Askeri anlaşmanın iptalini istediler
AA

Afrika ülkesi Nijer'de ABD karşıtı protesto gösterisi düzenlendi.

Halk, sivil toplum kuruluşların çağrısıyla başkent Niamey'de sokağa çıktı.

Ulusal Meclis binası önünde toplanan Nijerliler, ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı askeri ve sivil personelin ülkede görev yapmasına izin veren askeri anlaşmanın yürürlükten kaldırılması için gösteri düzenledi.

ABD askeri varlığını istemiyorlar

Nijer bayrağı taşıyan göstericiler ABD karşıtı slogan attı. Nijer'de yaklaşık 1000 ABD askeri bulunuyor.

Sahra Çölü'nün güney ucundaki Agadez kenti yakınlarında ise "Niger Air Base 201" isimli bir İHA üssü yer alıyor.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)