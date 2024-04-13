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Nijer'de ABD karşıtı gösteri: Askeri anlaşmanın iptalini istediler

Nijer'de ABD karşıtı gösteri: Askeri anlaşmanın iptalini istediler ABD askeri varlığına karşı çıkan Nijer halkı, ilgili anlaşmanın iptal edilmesi için sesini yükseltti.