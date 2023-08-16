Nijer'de terör saldırısı, 17 askerin ölümüne neden oldu Silahlı saldırganların açtığı ateş, çok sayıda askerin ölümüyle sonuçlandı. Saldırıda 20 Nijer askeri de yaralandı.

AA

Nijer'in Mali sınırı, terör saldırısına sahne oldu.

Saldırının ayrıntılarına ilişkin açıklama, Nijer Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.

Tillaberi bölgesinde yer alan Boni ve Torodi ilçeleri arasındaki askeri konvoy, saldırı sırasında hedef alındı.

17 ölü, 20 yaralı

Kimliği belirsiz silahlı saldırganların açtığı ateş sonucu 17 asker hayatını kaybederken, 20 asker yaralandı.

Tillaberi, "3 ülke sınırı" olarak bilinen Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun ortak paylaştığı sınır hattında yer alıyor.

Bu sınır hattı El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist grupların sık sık saldırısına uğruyor.

12 bin Nijerli askere terörle mücadele görevi

Terörle mücadele operasyonlarında yaklaşık 12 bin Nijerli asker görev alırken, bunların neredeyse yarısı 1400 kilometre uzunluğundaki Mali ve Burkina Faso sınırında bulunuyor.

Cezayir'den Nijer’e askeri müdahale uyarısı

Bu arada Cezayir Genelkurmay Başkanı Said Şankariha, Nijer'deki krizin çözümüne yönelik olası bir askeri müdahalenin, Sahel-Sahra bölgesindeki durumu istikrarsızlaştıracağı uyarısında bulundu.

Şankariha, “Nijer'de yaşanan gelişmeler bağlamında Cezayir, bölgede daha fazla istikrarsızlık yaratacak dış müdahalelerden uzak, bir an önce ulusal anayasal mantığa dönüş çağrısında bulunuyor.” dedi.

Cezayirli yetkili, uluslararası topluma, Afrika ülkelerini desteklemeye, dış müdahaleden ve istikrarsızlık yaratma girişimlerinden uzak, sorunlarına egemen sorumluluk için kendi kendine ve kapsamlı çözümler geliştirmelerine yardım etme çağrısı yaptı.

Şankariha, Cezayir'in güvenlik, barış ve kalkınma üçlemesine dayanan gerçekçi ve ileriye dönük bir yaklaşım çerçevesinde, çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesine katkıda bulunmaya çalıştığını vurguladı.

Şankariha, bu tutumun Cezayir'in devletlerin egemenliğine saygı ve iç işlerine karışmamaya dayanan dış politikasının yansıması olduğunu kaydetti.

Askeri darbe sonrası yaşananlar

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

Nijer'deki askeri darbenin ardından ECOWAS, 30 Temmuz'da askeri cuntaya Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için 7 günlük süre vermişti.

ECOWAS, bu sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini duyursa da süre bitiminde askeri operasyon başlatmamıştı.

Askeri müdahale ihtimali, Batı Afrika'daki diğer cunta hükümetlerinin tepkisini çekmişti.

Yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali, yayımladıkları ortak bildiride Nijer'e askeri müdahalenin kendilerine savaş açmak anlamına geleceği konusunda ECOWAS'ı uyarmıştı.