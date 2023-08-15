Rusya Devlet Başkanı Putin'den Nijer çıkışı: Barışçıl çözüm şart Rus lider, Malili mevkidaşı Goita ile Nijer'deki durumu ele aldı. Putin, meseleye barışçıl yöntemlerle çözüm aranması gerektiğini söyledi.

AA & Ensonhaber

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nijer konusundaki düşüncelerini paylaştı.

Afrika ülkesi, 26 Temmuz'da yaşanan askeri darbe sonrası yönetim değişikliğine sahne oldu.

Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ve hükümet üyeleri görevlerinden uzaklaştırılırken, görevi cunta devraldı.

Nijer'de çözüm arayışları

Batı Afrika bloğu ECOWAS, seçimle iş başına gelen yönetime koltuklarının geri verilmesini, aksi halde askeri müdahalede bulunabileceğini söylüyor.

Batılı bazı ülkelerce desteklenen bu çağrının ardından diplomatik girişimler hız kazandı.

Rusya-Mali görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, meseleyi ele almak üzere Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Assimi Goita ile Nijer’deki durumu görüştü.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin ile Goita'nın telefon görüşmesi yaptıkları belirtildi.

Görüşmede Rusya ile Mali arasındaki ilişkilerin ele alındığı bilgisine yer verildi.

Putin: Barışçıl yollarla çözülmeli

Açıklamada, "Sahel-Sahra bölgesindeki duruma da özel ilgi gösterildi." denilerek şunlar aktarıldı:

Özellikle, Nijer etrafındaki durumun yalnızca barışçıl siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinin önemi vurgulandı.

Başkent Niamey'de görevi askerler üstlendi

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 9 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, bir gün sonra da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

Nijer'de Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) Sözcüsü Amadou Abdourahmane bir açıklama yaparak, Bazum'un "vatana ihanet" ve "ülke güvenliğini tehlikeye atmak" suçlamasıyla yargılanmasının istendiğini açıklamıştı.