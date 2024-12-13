Nijer'den BBC'ye yayın yasağı: 'Yalan haber' yapmakla suçladı

AA

BBC Nijer'de yayın yasağı kararı ile karşı karşıya...

Konuya ilişkin detayları Nijer İletişim Bakanlığı paylaştı.

Yapılan açıklamada, BBC'nin, yaptığı yayınlarla "kamu huzurunu ve askerin moralini bozmayı" amaçlayan yalan haber yaydığı kaydedidi.

DURUDURULAN ÜÇÜNCÜ KURULUŞ

Açıklamada, bu nedenle BBC'nin yayınlarının 3 ay süreyle durdurulduğu bildirildi.

BBC, Nijer'de Temmuz 2023'te yapılan askeri darbe sonrası, France 24 ve RFI'den sonra yayını durdurulan üçüncü kuruluş oldu.

BBC, programlarını yerel radyo kanalları üzerinden yayınlıyordu.