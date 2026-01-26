Meksika’da stadyumda kanlı saldırı: 11 kişi hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meksika’nın Guanajuato eyaletine bağlı Salamanca kentinde oynanan amatör futbol maçının ardından kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler, stadyuma ateş açtı. Loma de Flores Mahallesi’ndeki spor tesisinde gerçekleşen saldırı, kısa sürede can pazarına dönüştü.

11 ÖLÜ, 12 YARALI

Saldırıda 11 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 12 kişinin ise çeşitli yerlerinden yaralandığı bildirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

BELEDİYE BAŞKANI: "KORKAKÇA BİR SALDIRI"

Salamanca Belediye Başkanı Cesar Prieto, saldırıyı sert sözlerle kınadı. Prieto, olayın bölgede süregelen şiddet ortamının acı bir sonucu olduğunu belirterek, “Bu üzücü ve korkakça saldırı, suç örgütlerinin halkı sindirme girişimidir. Ancak bunu başaramayacaklar. Sorumlular mutlaka bulunacak.” dedi.

Guanajuato Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıya ilişkin soruşturmanın başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, bölgede güvenliğin artırılması, halkın korunması ve saldırganların yakalanması için belediye, eyalet ve federal güvenlik birimleriyle koordinasyon sağlandığı ifade edildi.