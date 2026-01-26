ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Irak Başbakanı Sudani ile görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin Orta Doğu'da gerçekleştirdiği son temas dikkat çekti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile telefonda görüştü.

DEAŞLI TERÖRİSTLERİN NAKLİ GİRİŞİMİNİ TAKDİR ETTİ

Görüşmede Rubio, Suriye'nin kuzeydoğusunda son dönemde meydana gelen istikrarsızlığın ardından terör örgütü DEAŞ mensuplarının Irak'taki güvenli tesislere nakli ve burada tutulmasına yönelik Irak hükümetinin girişim ve liderliğini takdir etti.

GÜVENLİK VE ADALET ÇALIŞMALARI KONUŞULDU

Irak'taki güvenlik durumu ile siyasi sürece ilişkin konuların ele alındığı görüşmede taraflar, Irak'ta bulunan yabancı uyruklu kişilerin vatandaşı oldukları ülkelere hızla iadesi ve adaletin önüne çıkarılmasına yönelik diplomatik çabaları da değerlendirdi.

IRAK'IN POTANSİYELİNİ GERÇEKLEŞTİRMESİNE YÖNELİK KARARLILIK

Görüşmede hükümetin oluşturulmasına ilişkin süreç ele alınırken Irak'ın Orta Doğu'da istikrar, refah ve güvenliğe katkı sunan aktör olma potansiyelini hayata geçirmesine yönelik ortak kararlılık vurgulandı.

İRAN ETKİSİ ALTINDAKİ YÖNETİM UYARISI

Rubio, ayrıca İran'ın etkisi altındaki yönetimin Irak'ın ulusal çıkarlarını önceliklendiremeyeceğini, ülkeyi bölgesel çatışmalardan uzak tutamayacağını ve ABD ile ortaklığını ilerletemeyeceğini belirtti.