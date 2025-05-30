Nijerya'da aşırı yağışların neden olduğu seller 21 can aldı

AA

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) ​​​​​​​Niger Eyaleti Genel Müdürü İbrahim Hussaini, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletin Mokowa bölgesinde aşırı yağışlar sonucu seller meydana geldiğini belirtti.

NİJERYA'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE SEL FELAKETİ: 21 ÖLÜ, 10 KİŞİ KAYIP

Hussaini, seller nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu 21 kişinin hayatını kaybettiğini kaydederek, 10 kişinin de kaybolduğunu söyledi.

Seller nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığını aktaran Hussaini, yaklaşık 50 evin sular altında kaldığı bilgisini paylaştı.

Hussaini, kaybolanları bulmak için bölgede kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Nijerya Su Bakanlığı, ülkenin bazı bölgeleri için şiddetli yağış ve sel uyarısında bulunmuştu.