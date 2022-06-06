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    Nijerya’da kiliseye saldırı: En az 50 ölü

    Ülkenin güneybatısındaki Ondo eyaletinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda en az 50 kişinin öldüğü belirtildi. Saldırganların kimliği ve amacı henüz bilinmiyor.
    • 06.06.2022 - 09:08
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 09:53
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    Nijerya’da kiliseye saldırı: En az 50 ölü

    Nijerya’nın güneybatısındaki Ondo eyaletindeki Owo kasabasında bulunan St. Francis Xavier Kilisesi'ne, silahlı kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildi.

    Silahlı saldırganlar, kilisede pazar ayini sırasında ibadet edenlerin üzerine ateş açtı.

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ilk yardım ve polis ekiplerinin sevk edilmesinin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

    En az 50 ölü

    Nijerya'nın alt yasama meclisinde Owo bölgesini temsil eden Adelegbe Timileyin yaptığı açıklamada, kilise rahibinin saldırganlar tarafından kaçırıldığını ve kilisede en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

    Nijerya basınında yer alan haberlerde, en az 50 cesedin Owo'daki Federal Tıp Merkezi (FMC) ve St. Louis Katolik Hastanesi’ne taşındığı belirtildi.

    Nijerya'da kiliseye silahlı saldırı VİDEO

    “İğrenç”

    Eyalet milletvekili Ogunmolasuyi Oluwole, saldırının ardından kiliseyi ve hastaneyi ziyaret etti.

    Oluwole, hayatını kaybedenlerin arasında çocukların da olduğunu belirtti.

    Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari ise yaptığı açıklamada, saldırıyı “iğrenç” olarak nitelendirdi ve kınadı.

    Nijerya’da kiliseye saldırı: En az 50 ölü #1

    Saldırının amacı bilinmiyor

    Başkent Abuja'ya yaptığı geziyi yarıda keserek Ondo'ya dönen Ondo Eyalet Valisi Arakunrin Oluwarotimi Akeredolu, “Bu saldırganları yakalamak ve hesap sormak için mevcut her kaynağı kullanacağız.” dedi.

    İHA’nın haberine göre saldırganların kimliği ve amacı henüz bilinmiyor.

    Nijerya’da kiliseye saldırı: En az 50 ölü #2


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