Haberler



3. Sayfa



Adana'da kayıp olarak aranıyordu: 17 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

Adana'da kayıp olarak aranıyordu: 17 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı Ramazan Bayramı'nın ikinci gününden beri karşıya geçmek için girdiği gölde kayıp olan ve 17 gündür arama çalışmalarının sürdüğü 3 çocuk babası adamın cansız bedeni 35 metre derinlikte bulundu.