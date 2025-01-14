Nijerya'da onlarca kaçak petrol arıtma tesisi kapatıldı

AA & Ensonhaber

Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da ordunun 6-12 Ocak'ta ülkenin petrol bölgesi Nijer Deltası'nda petrol kaçakçılarına yönelik operasyonlar düzenlediği kaydedildi.

Nijerya Ordusu Halkla İlişkiler Müdür Vekili Danjuma, operasyonlarda 32 kaçak petrol arıtma tesisinin kapatıldığını belirtti.

Operasyonlarda yaklaşık 60 bin litre çeşitli petrol ürününün belirlendiğini açıklayan Danjuma, 21 tekneye el konulduğunu ifade etti.

37 MİLYAR VARİLLİK PETROL REZERVİ

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6. sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı grupların petrol alanlarına sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar yaşanıyor.