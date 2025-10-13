Abone ol: Google News

Nijerya'da sel felaketleri ile mücadele: 236 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da, 2025 yılında şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketleri nedeniyle 236 kişinin hayatını kaybettiği bildirilerek seller nedeniyle ülkenin 117 bölgesinde binlerce kişinin ise yerinden olduğu aktarıldı.

Yayınlama Tarihi: 13.10.2025 14:56
Nijerya'da bu yıl şiddetli yağışlar, başkent Abuja'nın yanı sıra ülkenin 25 eyaletinde sellere neden oldu.

Konuya ilişkin açıklama, Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı'ndan (NEMA) geldi.

236 CAN KAYBI

Açıklamada, sel felaketlerinde 236 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilerek, 826 kişinin yaralandığı ve 115 kişinin kaybolduğu ifade edildi.

SELLERDEN ETKİLENENLER

Sellerden 409 bin 714 kişinin etkilendiği, bunlardan 118 bin 118'inin çocuk, 125 bin 307'sinin kadın ve 2 bin 418'inin engelli olduğu aktarıldı.

ÜLKENİN 117 BÖLGESİNDE BİNLERCE KİŞİ YERİNDEN OLDU

Açıklamada, seller nedeniyle ülkenin 117 bölgesinde binlerce kişinin yerinden olduğu, 47 bin 708 evin hasar gördüğü ve 62 bin 653 tarım arazisinin tahrip edildiği bilgileri paylaşıldı.

