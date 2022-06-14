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    Nijerya'da yanan tankeri yerleşim alanından uzaklaştırarak faciayı önledi

    Nijerya'da alev alan yakıt tankerini sürücüsü canını hiçe sayarak sivil yerleşim alanından boş araziye sürdü. Sürücü davranışı sebebiyle büyük takdir topladı.
    • 14.06.2022 - 00:37
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    Nijerya'da yanan tankeri yerleşim alanından uzaklaştırarak faciayı önledi

    Nijerya'da Delta eyaletine bağlı Agbarho Mahallesi'nde 11 Haziran’da bir yakıt tankeri alev aldı.

    Alev alan tankeri yerleşim bölgesinin dışına sürdü

    Yakıt tankerinin sürücüsü, canını hiçe sayarak yakıt tankerini yerleşim bölgesinin dışına sürerek muhtemel bir facianın önüne geçti. Delta Eyalet Valisi Ifeanyi Okowa yaptığı açıklamada, sürücünün adının Ejiro Otarigho olduğunu belirterek, tankerin alev aldığında mazot yüklü olduğunu ifade etti.

    Nijerya'da yanan tankeri yerleşim alanından uzaklaştırarak faciayı önledi - Video

    "Sürücünün cesareti bizi çok mutlu etti"

    Otarigho’nun cesaretini överek, yüzlerce kişinin hayatını kurtardığını belirten Okowa, "Tanker patlamadan önce, yoğun nüfuslu alandan tenha bir alana götürmek için inisiyatif ve risk alan sürücünün cesareti bizi çok mutlu etti" dedi.

    İHA'nın haberine göre Okowa, “Farklı boyutlardaki zorluklarla boğuşan bir ülkede, bu tür cesaret eylemleri övgüye değer. Hükümet olarak Otarigho'ya, başkalarının hayatlarını kendi hayatlarının önüne koyma konusundaki bu büyük eylemi için teşekkür ediyoruz. Sizinle gurur duyuyoruz ve diğer Deltalıları ve Nijeryalıları tüm faaliyetlerinde sizin kahramanca davranışlarınızı taklit etmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

    Nijerya da yanan tankeri yerleşim alanından uzaklaştırarak faciayı önledi #1

    Benzer kazalar can kayıplarına sebep olmuştu

    Öte yandan, Nijerya'da tankerlerin veya derme çatma rafinerilerin alevler içinde kalarak patlaması sonucu çok sayıda can kaybının yaşandığı birçok kaza meydana geldi.

    Nijerya da yanan tankeri yerleşim alanından uzaklaştırarak faciayı önledi #2

    Nijerya da yanan tankeri yerleşim alanından uzaklaştırarak faciayı önledi #3

    Nijerya da yanan tankeri yerleşim alanından uzaklaştırarak faciayı önledi #4


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