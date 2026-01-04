Nijerya’da yolcu teknesi faciası: 25 ölü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Nijerya’nın kuzeydoğusunda yer alan Yobe eyaletinde, yolcu taşıyan bir tekne akşam saatlerinde Nguru bölgesindeki nehirde henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora oldu. Teknenin Yobe’den Jigawa eyaletine doğru seyir halinde olduğu öğrenildi.

25 ÖLÜ, 13 KURTARILAN

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) Yobe Eyaleti Sekreteri Mohammed Goje, kazada 25 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Goje, olaydan 13 kişinin sağ olarak kurtarıldığını bildirdi.

Yetkililer, kazanın ardından 14 kişinin kayıp olduğunu belirterek, bölgede arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü aktardı. Teknenin neden battığına ilişkin inceleme başlatıldığı kaydedildi.