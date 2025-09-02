Nikol Paşinyan: Aliyev'in kullandığı ifadeler uzlaştığımız anlaşmalara uygun değil

Azerbaycan ve Ermenistan arasında trafik yoğun...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Çin'in Tianjin kentinde gerçekleştirilen 25. Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ndeki konuşma gerçekleştirmişti.

"ALİYEV'İN SÖZLERİ UZLAŞTIĞIMIZ ANLAŞMALARA UYGUN DEĞİL"

Aliyev'in konuşmasına Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan tepki geldi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Aliyev'in kullandığı kelimeleri açıklamayarak kullandığı ifadelerin Washington'daki anlaşmalarla bağdaşmadığını söyledi.

"Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin kabul ettiği bildirgede belirli bir terminoloji üzerinde uzlaşılmıştır." diyen Paşinyan, üzerinde uzlaşılan terminolojinin kullanılmasının yapıcı bir atmosferin oluşmasına ve sonraki çalışmaların gerçekleştirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

"BU İFADELER BİZİM İÇİN KABUL EDİLEMEZ"

Paşinyan, Aliyev'in ifadelerinin kabul edilemeyeceğini vurgulayarak "Kaldı ki, bu anlaşmalar kapsamında Ermenistan ve ABD, ‘Uluslararası barış ve refah için Trump yolu' adlı iletişim yatırımı programını hayata geçirecektir." ifadelerini sözlerine ekledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Çin'in Tianjin kentinde gerçekleştirilen 25. ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ndeki konuşmasında, "Yakın gelecekte Zengezur Koridoru, hem Orta Koridor'un hem de Kuzey-Güney Koridoru'nun bir sonraki önemli bölümü haline gelecek, barışı ve çok taraflı ortaklıkları güçlendirecektir." ifadesini kullanmıştı.