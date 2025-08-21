Nikol Paşinyan: Barış için hepimizi tebrik ederim

Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki yıllara dayanan savaş sona erdi.

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ev sahipliğinde barış imzaladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bugün düzenlenen kabine toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

"HEPİMİZİ TEBRİK EDERİM"

Paşinyan, 8 Ağustos’ta Washington’da imzalanan üçlü deklarasyona değindi. Paşinyan, "8 Ağustos’ta Washington’da imzalanan deklarasyon sonucunda Ermenistan ile Azerbaycan arasında tesis edilen barış vesilesiyle hepimizi tebrik etmek istiyorum" dedi.

"HER ŞEY YENİ BAŞLIYOR"

Paşinyan, Washington’a gitmeden önce de hükümet, Güvenlik Konseyi’nin genişletilmiş üyeleri, cumhurbaşkanı, milletvekilleri ve valilerin katılımıyla bir dizi istişare ve metin üzerinde analizler yapıldığını kaydetti.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, bu adımı atmaları gerektiğine karar verdiklerini belirterek, "Bu adımla birlikte çalışmalarımız tamamlanmıyor, tam tersine yeni başlıyor. Yeni bir kalkınma gündemine girdiğimizden eminim" ifadelerini kullandı.