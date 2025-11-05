Nikol Paşinyan'dan "Türkiye ile diyalog" değerlendirmesi: Erdoğan'la sık sık görüşüyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

"Barış ve Çok Taraflı İş Birliği İnşası" başlıklı Orbeli Forumu 2025, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da dün başladı.

Foruma, Azerbaycan ve Türkiye dahil 17 ülkeden temsilciler katılıyor.

YENİ İŞ BİRLİĞİ FORMATLARININ OLUŞTURULMASI HEDEFİ

Etkinlik kapsamında, bölgede tesis edilen barışın pekiştirilmesi, iletişim yolları ile altyapıların geliştirilmesinin teşvik edilmesi ve yeni iş birliği formatlarının oluşturulması hedefleniyor.

"SAYIN ERDOĞAN'I 8'İNCİ AVRUPA SİYASİ TOPLULUĞU ZİRVESİ'NE DAVET ETTİM"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, foruma katılarak bir konuşma yaptı.

Paşinyan açıklamasında, bölgedeki tüm ülkelerle artık kurumsal düzeyde temas kurduklarını belirtti. Ermenistan Başbakanı, geçmişte Azerbaycan ve Türkiye ile böyle bir bağlantının hiç bulunmadığını hatırlatarak bu yeni sürecin, bölgesel iş birliği açısından son derece önemli olduğunu ifade etti.

Başbakan, Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin "doğru yönde ilerlediğini" ve taraflar arasındaki normalleşmenin artık an meselesi olduğunu düşündüğünü açıkladı.

Paşinyan ayrıca, "Son yıllarda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok sık görüşüyoruz. İki kez Türkiye'de bulundum ve Sayın Erdoğan'ı gelecek yıl Erivan'da düzenlenecek 8. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne davet ettim. Umarım bu davet kabul edilir." dedi.

ERMENİSTAN İLE AZERBAYCAN ARASINDA BARIŞ SÜRECİ

Paşinyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecinin stratejik bir anlaşma aşamasında olduğunu aktardı. Ermeni Başbakan, "Anlaşmanın özü şu: Ermenistan ve Azerbaycan, 1991 Almatı Beyannamesi temelinde birbirlerinin toprak bütünlüğünü tanıyor, Washington Beyannamesi temelinde bölgesel iletişim kanallarını açıyor, üzerinde mutabık kalınmış düzenlemelere göre sınır belirleme sürecini yürütüyor ve birbirlerini kendi hallerine bırakıyor. Bu vizyon, paraflanmış barış anlaşmasında da yer alıyor." diye konuştu.

Paşinyan, tesis edilen barışın her gün özen gerektirdiğini belirterek, "Bu konuda Ermenistan hükümetinin ve halkının iradesi sarsılmazdır." ifadelerini kullandı.

MİRZOYAN'DAN "ERMENİSTAN-TÜRKİYE DİYALOĞU" YORUMU

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da bölgesel barış süreci ve Ermenistan-Türkiye ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Mirzoyan, Türkiye ile ilişkilerin yoğun ve kapsamlı bir şekilde ilerlediğini vurgulayarak, "Türkiye ile son derece yoğun bir diyalog yürütüyoruz ve bu süreçte kademeli olarak somut sonuçlar elde edebileceğimiz konusunda oldukça iyimserim." dedi.

Mirzoyan, ülkesinin Türkiye ile ilişkilerini Azerbaycan'la yürütülen çalışmaların yansıması olarak nitelendirdi. Ermeni Bakan, "İnsanlar, Türkiye ile sınır kapıları yıllarca kapalı olmasına rağmen seyahat etti, ticaret yaptı. Sorun, bunun üçüncü ülkeler aracılığıyla gerçekleşmesiydi." açıklamasını yaptı.

İki ülke arasındaki uçuşlara da değinen Mirzoyan, "Ermenistan ve Türkiye arasında zaten uçuşlar yapılıyor. Erivan, Gümrü ve İstanbul arasında seferlerin artırılması konusunda mutabakat sağlandı, hatta gelecekte Ankara uçuşları da olabilir." ifadelerini kullandı.