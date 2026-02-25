SON DAKİKA! Balıkesir'de F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilot şehit oldu

Balıkesir’den acı haber geldi..

Son dakika haberine göre görev uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan F-16 savaş uçağında bulunan bir pilot şehit oldu.

Gece saatlerinde meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"BİR PİLOTUMUZ ŞEHİT OLMUŞTUR"

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu sosyal medya hesabından olaya ilişkin açıklama yaptı.

Ustaoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız görev uçuşu esnasında 00:50 sıralarında kaza kırıma uğramış olup,bir pilotumuz şehit olmuştur. Şehidimize Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Aziz milletimizin başı sağ olsun"

MSB: KAZANIN NEDENİ İNCELEMELER SONUCUNDA BELİRLENECEKTİR

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şu cümlelere yer verildi:

"9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir’den kalkış yapan bir F-16 uçağımız ile 00.56’dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesilmiştir.



Derhâl başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiş ve uçağımızın enkazına ulaşılmıştır.



Pilotumuz şehit olmuştur. Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir.



Şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı dileriz."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Balıkesir’de kaza kırıma uğrayan F-16 ile ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız, görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğramış ve kahraman bir pilotumuz şehit olmuştur. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız olayla ilgili soruşturma başlatmış olup, Başsavcımız, Başsavcı Vekilimiz ve iki Cumhuriyet Savcımız kaza mahalline intikal etmiştir. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve metanet temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun"

VALİ USTAOĞLU BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Ustaoğlu, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Naipli mevkisindeki olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Bölgedeki yetkililerden bilgi alan Ustaoğlu, AA muhabirine, Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının kalkıştan kısa süre sonra kaza kırıma uğradığını söyledi.

Ustaoğlu, pilotun şehit olduğunu belirterek, "Şu an biz de olay yerindeyiz. İzmir-İstanbul Otoyolu Naipli mevkisinde olay meydana geliyor. Kalkıştan kısa süre sonra düşen bir F-16 uçağımız mevcut. Bir pilotumuz da şehit düştü. Ben tekrar şehidimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Bu arada F-16 uçağının kaza kırıma uğradığı Karesi ilçesine bağlı Naipli mevkisinde, İzmir-İstanbul Otoyolu trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.