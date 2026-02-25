Merkez Bankası'ndan iki şirkete faaliyet izni

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın söz konusu kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre Hangipara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu kapsamında ödeme hizmetleri ile elektronik para ihracı hizmeti sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterebilecek.

Ayrıca, aynı kanun kapsamında Logo Ödeme Hizmetleri AŞ'ye de ödeme hizmeti sunmak üzere faaliyet izni verildi.

Paratika Ödeme Hizmetleri AŞ'nin ise faaliyet izni genişletildi.