Norveç prensesi kraliyet görevinden uzaklaştırıldı

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Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit, 2018 yılında teşhis edilen nadir ve kronik bir akciğer hastalığı olan pulmoner fibrozis ile mücadele ettiğini açıklamıştı.

Norveç Veliaht Prensi Haakon’un eşi olan prenses, yıllar geçtikçe hastalığına daha çok yenilmeye başladı.

PROGRAMLARINI İPTAL ETTİ

Günlük işlerini bile yapmaktan zorlanan prenses, kraliyet görevlerini de aksatmaya başladı.

Norveç Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Prenses'in günlük semptomlar ve rahatsızlıklar yaşadığı, bu nedenle resmi görevlerini zaman zaman azaltmak veya iptal etmek zorunda kalacağı duyurulmuştu.

PRENSESLİK GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Ziyaret ve etkinliklerde tedavisi nedeniyle boy gösteremeyen Prenses Mette-Marit için kral ve kraliçe yeni bir karar aldı.

Oğlu da cinsel saldırı suçlamaları nedeniyle halk tarafından tepkilerin odağına alınan Prenses, kral ve kraliçenin talimatı ile kraliyet görevinden uzaklaştırıldı.