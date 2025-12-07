Norveç'te yapay zeka hayat kurtardı: Uyarı sonrası apar topar ameliyat oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Norveç’te yaşayan 49 yaşındaki bir erkek hasta, şiddetli karın ağrısı nedeniyle gittiği hastanede 'ciddi bir durum yok' denilerek asit engelleyici ilaçlarla evine gönderildi.

Ancak ağrıları dinmeyince durumunu yapay zekâ sohbet robotu Grok'a anlatan adam, yapak zekadan dikkat çeken bir yanıt aldı.

TOMOGRAFİ ÇEKİNMESİNİ TAVSİYE ETTİ

Grok, hastanın semptomlarının ciddiyetine dikkat çekerek, bu durumun ülser delinmesi veya atipik apandisit olabileceğini belirtirken; hastaya derhal hastaneye geri dönmesini ve bilgisayarlı tomografi (BT) çektirmesi tavsiyesinde bulundu.

APANDİSTİNİN PATLAMAK ÜZERE OLDUĞU ANLAŞILDI

Uyarıyı dikkate alan hasta yeniden hastaneye giderek Grok’un analizini doktorlara gösterdi ve tomografi talebinde bulundu.

Gerçekleştirilen görüntülemede, hastanın apandisitinin neredeyse patlamak üzere olduğu anlaşıldı ve derhal ameliyata alındı.

Hemen ameliyata alınan hasta, 6 saat süren başarılı bir operasyonla apandisitinin alınmasının ardından sağlığına kavuştu.

"OLMASAYDI ÇOK FARKLI OLABİLİRDİ"

Ölümden dönen adam, yaşadıklarını şöyle anlattı: