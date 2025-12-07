Norveç'te yapay zeka hayat kurtardı: Uyarı sonrası apar topar ameliyat oldu

- 49 yaşındaki Norveçli hasta, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gittiğinde ciddi bir durum olmadığı söylenerek eve gönderildi.
- Ağrıları dinmeyince, yapay zeka Grok'a danıştı ve acilen tomografi çektirmesi gerektiği yönünde tavsiye aldı.
- Uyarıyı dikkate alarak hastaneye geri döndü, apandisitinin yırtılmak üzere olduğu anlaşıldı ve başarılı bir ameliyat geçirdi.
Norveç’te yaşayan 49 yaşındaki bir erkek hasta, şiddetli karın ağrısı nedeniyle gittiği hastanede 'ciddi bir durum yok' denilerek asit engelleyici ilaçlarla evine gönderildi.
Ancak ağrıları dinmeyince durumunu yapay zekâ sohbet robotu Grok'a anlatan adam, yapak zekadan dikkat çeken bir yanıt aldı.
TOMOGRAFİ ÇEKİNMESİNİ TAVSİYE ETTİ
Grok, hastanın semptomlarının ciddiyetine dikkat çekerek, bu durumun ülser delinmesi veya atipik apandisit olabileceğini belirtirken; hastaya derhal hastaneye geri dönmesini ve bilgisayarlı tomografi (BT) çektirmesi tavsiyesinde bulundu.
APANDİSTİNİN PATLAMAK ÜZERE OLDUĞU ANLAŞILDI
Uyarıyı dikkate alan hasta yeniden hastaneye giderek Grok’un analizini doktorlara gösterdi ve tomografi talebinde bulundu.
Gerçekleştirilen görüntülemede, hastanın apandisitinin neredeyse patlamak üzere olduğu anlaşıldı ve derhal ameliyata alındı.
Hemen ameliyata alınan hasta, 6 saat süren başarılı bir operasyonla apandisitinin alınmasının ardından sağlığına kavuştu.
"OLMASAYDI ÇOK FARKLI OLABİLİRDİ"
Ölümden dönen adam, yaşadıklarını şöyle anlattı:
Bugün hayattaysam, doktorların ilk muayenede göremediği durumu bir yapay zekânın fark etmesi sayesinde.
Grok olmasaydı sonuç çok farklı olabilirdi.