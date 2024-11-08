Numan Kurtulmuş'tan Azerbaycan Zafer Günü paylaşımı

AA
4 yıl önce 40 yıllık bir zulmü sona erdiren Azerbaycan, bu kapsamda, Karabağ Zaferi'nin 4'üncü yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyor.
Azerbaycan'da kutlama kapsamında yürüyüşler düzenlenirken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak günün önemine ilişkin açıklama yaptı.
"KARABAĞ ZAFERİMİZ KUTLU, KARDEŞLİĞİMİZ DAİM OLSUN"
Kurtulmuş tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
Karabağ'ın azatlığının dördüncü yıl dönümünde, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, Karabağ'ın özgürlüğü için 44 gün süren destansı mücadelenin kahraman gazilerini hürmetle, aziz şehitlerini saygıyla ve rahmetle anıyorum.
Karabağ zaferimiz kutlu, kardeşliğimiz daim olsun.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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