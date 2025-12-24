NYT: ABD Karayipler'e en az 16 uçak dolusu birlik taşıdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD ile Venezuela arasındaki gerilim, ABD'nin Venezuela'ya yönelik uyuşturucu ticareti suçlamaları ve yaptırım altındaki petrol tankerlerine el koyması gibi eylemleriyle gittikçe tırmanıyor.

ABD'nin Karayipler'deki askeri varlığı artarken konuya ilişkin bir iddia, New York Times (NYT) gazetesinden geldi.

16 ASKERİ KARGO UÇAĞI PORTO RİKO'YA İNDİ

Gazetenin incelediği uçuş verilerine göre geçtiğimiz haftada, çoğunlukla askeri birlik ve teçhizat taşımasında kullanılan Amerikan C-17 kargo uçakları, Porto Riko'ya en az 16 uçuş yaptı.

GERÇEK UÇAK SAYISI DAHA YÜKSEK OLABİLİR

New Mexico, Illinois, Vermont, Florida, Arizona, Utah, Washington eyaletleri ve Japonya'daki farklı üslerden kalkan uçaklar Porto Riko'ya iniş yaparken, bazı askeri uçuşlar kamuya açık uçuş takip platformlarında görüntülenemediğinden, gerçek uçuş sayısının 16'dan yüksek olabileceği belirtildi.