NYT: Nicolas Maduro 'Türkiye'ye git' teklifini reddetti

ABD ile Venezuela arasında bir süredir tırmanmakta olan gerilim Amerikan güçlerinin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini alıkoyması ve gözaltında ABD'ye getirmesiyle farklı bir seviyeye ulaştı.

Yakında mahkeme karşısına çıkması beklenen Venezuelalı lider hakkında Amerikan basınında bir iddia ortaya atıldı.

TRUMP "TÜRKİYE'YE GİT" DEDİ

New York Times (NYT) gazetesinin Amerikan ve Venezuelalı yetkililere dayandırdığı iddiasına göre, ABD Başkanı Donald Trump, aralık ayının sonlarına doğru Maduro'ya görevinden çekilerek Türkiye'ye sürgüne gitmesi yönünde bir ultimatom verdi.

Venezuela lideri Maduro ise bu öneriyi reddetti.

MADURO'NUN TAVIRLARI AMERİKA'YI KIZDIRDI

Aynı makalede Nicolas Maduro'nun son dönemlerde sergilediği hareketlerin Amerikan yönetimini rahatsız ettiği söylendi.

ABD'nin uyarı ve tehditlerine karşı dans edip şarkı söyleyerek cevap veren Maduro'nun 'umursamaz' görünen tavırları, Amerikan yetkilileri askeri müdahale kararı almaya teşvik etti.

Maduro'yu Venezuela topraklarına doğrudan saldırı ile tehdit eden Başkan Trump sözünde durdu ve gerçekleştirilen gece operasyonuyla başkent Karakas'ı vurup Nicolas Maduro ve eşini yakaladı.

ABD, RODRIGUEZ'DEN UMUTLU

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, Nicolas Maduro'nun kaçırılmasının ardından Geçici Devlet Başkanı konumuna getirilmişti.

Kaynaklara göre Amerikan yetkilileri Rodriguez ile çalışmaya daha sıcak bakıyor ve bir süredir Maduro'dan daha uzlaşmacı bir lider olarak değerlendiriyorlar.

Rodriguez'in Venezuela'daki petrol sektörünü yönetim biçiminden etkilenen ABD'li otoriteler, arabulucular tarafından Rodriguez'in makul bir aktör olacağı yönünde ikna edildi.