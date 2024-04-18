Oğlunu kaybeden Filistinli babadan feryat: Biz Hz. Muhammed'in ümmetiyiz İsrail'in saldırıları sonucu oğlunu kaybeden Filistinli bir babanın feryadı yürekleri dağladı. Oğlunun cenazesi başında ağlayan baba, "Ey Arap milleti neredesiniz? Biz (HZ.) Muhammed'in (S.A.S) ümmetiyiz" diye serzenişte bulundu.

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ensonhaber.com

Gazze Şeridi, anlatılamayacak derecede büyük bir trajedi içerisinde..

İsrail'in askeri operasyonları, Filistinliler üzerinde ağır sonuçlar doğuruyor.

İsrail ordusu, ABD ve İngiltere gibi ülkelerden geniş çaplı silah ve siyasi desteğe de sahip..

"Biz Hz. Muhammed'in ümmetiyiz, neredesiniz?"

Sosyal medyada yayılan bir görüntü ise izleyenlerin yüreğini parçaladı.

Videoda Gazze'deki durumun vahametini gözler önüne serildi.

Dün gece yarısı İsrail ordusu, Refah bölgesindeki bir mülteci kampını hedef aldı.

Bu saldırıda bir baba oğlunu kaybetti.

Baba "Abdullah oğlum şehit oldu. Vallahi şehit oldu. Ey Arap milleti neredesiniz? Biz (HZ.) Muhammed'in (S.A.S) ümmetiyiz." diye feryat etti.

"Aç yüzünü, herkes görsün"

Babanın yanında bulunanlardan bir kişi Müslümanlara tepki göstererek, "Aç yüzünü herkes görsün. Arap milleti görsün." ifadelerini kullandı.