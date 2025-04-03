Olaf Scholz, Trump'ın gümrük tarifeleri kararını değerlendirdi

DHA

ABD Başkanı Donald Trump, gümrük tarifelerine yönelik dikkat çeken kararlara imza attı..

Trump'ın gümrük tarifeleri kararı sonrası açıklamalar peş peşe geliyor.

Bu kapsamda bir açıklama da Almanya Başbakanı Olaf Scholz'dan geldi. Scholz, Almanya'ya ziyaret gerçekleştiren Ürdün Kralı 2’nci Abdullah ile görüşmesinden sonra başbakanlıkta düzenlenen basın toplantısında konuştu.

EKONOMİK HATA VURGUSU

Scholz, Trump'ın açıkladığı kapsamlı gümrük vergilerini ekonomik hata olduğunu kaydederek, Trump'ın tarife kararının temelde yanlış olduğunu ve küresel ekonominin bundan olumsuz etkileneceğini vurguladı.

Scholz, “Bu, tüm dünyada refah oluşturan ve esasen Amerikan çabalarının sonucu olan ticaret düzenine yapılan bir saldırıdır.” dedi.

"AVRUPA, ABD'NİN KARARLARINA BİRLİK İÇİNDE, GÜÇLÜ VE UYGUN BİR ŞEKİLDE KARŞILIK VERECEKTİR"

Avrupa Birliği'nin (AB) 450 milyon tüketicisiyle dünyanın en güçlü tek pazarına sahip olduğunun altını çizen Scholz, şöyle konuştu: