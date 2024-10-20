Olaf Scholz'dan Türkiye açıklaması: Önemli bir siyasi aktör

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye'yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

İstanbul'daki temaslarının ardından ülkesine dönen Scholz, sosyal medya platformu X üzerinden Türkçe bir paylaşımda bulundu.

"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR SİYASİ AKTÖRDÜR"

Başbakan Scholz yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Almanya ve Türkiye arasında sıkı toplumsal bağlar vardır. Türkiye önemli bir siyasi aktördür. Her konuda aynı görüşte olmasak da uluslararası uyuşmazlıklar konusunda yoğun bir fikir paylaşımında bulunmak önemlidir. Çözümler ancak bu şekilde mümkün olur."