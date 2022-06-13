Olaf Scholz'un Kiev'e ziyareti gündemde

Savaştan bu yana Ukrayna'ya gitmeyen Scholz ile ilgili yeni bir söylenti yayıldı. Alman hükümeti, konuya dair açıklama yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’i Kiev’de görmek istemediğini söylemiş, bu tavır Kiev-Berlin hattında tansiyonun yükselmesine yol açmıştı.

Bunun üzerine Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kiev'e gitmeme kararı almıştı.

"Üç lider arasında Scholz da var" iddiası

Focus dergisi, Avrupalı üç liderin, perşembe günü Ukrayna'nın başkentine gideceğine dair iddiayı aktardı.

Zelensky'yi ziyaret etmesi beklenen isimler arasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin yanı sıra Scholz da yer alıyor.

Alman hükümeti teyit etmedi

Alman hükümetinden bir sözcü, gelişmeyi doğrulamayı reddetti. Reuters'ın haberine göre, açıklamada, "Henüz teyit etmiyoruz." denildi.

Öte yandan Başbakan Scholz, Cumhurbaşkanı Steinmeier'e yönelik tavrı değerlendirirken, "Almanya gibi Ukrayna’ya askeri ve mali yardım yapan, gelecekte güvenlik garantileriyle ilgili ihtiyaç duyacakları bir ülkeye, 'Cumhurbaşkanın gelemez' denmesi kabul edilemez." ifadesini kullanmıştı.

Tutumu tepki çekti

Savaşın başlangıcından bu yana Kiev'e gitmeyen Scholz ayrıca, Ukrayna'ya tank ve obüs gibi ağır silahlar tedarik etme konusunda "ayak sürüdüğü" gerekçesiyle eleştirilere maruz kalmıştı.