Real Madrid'in yıldızı Arda Güler bakın aslen nereliymiş! İşte milli futbolcumuzun memleketi Real Madrid'in 19 yaşındaki yıldızı ve milli futbolcumuz Arda Güler'in memleketi merak ediliyor. İşte Arda Güler'in memleketi...

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Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli yıldızımız Arda Güler son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Futbolseverlerin büyük bir keyifle takip ettiği Arda Güler son olarak Real Madrid'in deplasmanda Real Sociedad'ı 1-0 yendiği maça ilk 11'de başladı ve takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

Bu sezon Real Madrid forması ile 2 gol kaydeden Arda Güler oynadığı futbol ile herkesin beğenisini topluyor.

Real Madrid ile ilk sezonunda La Liga şampiyonluğu yaşamaya hazırlanan Arda Güler hakkında aramalar hız kazandı.

Futbolseverler milli futbolcu hakkında merak ettiklerini arama motorlarında araştırmaya başladı.

Arda Güler hakkında en çok merak edilenler arasında ise genç yıldızın memleketi yer alıyor.

İşte 19 yaşındaki Arda Güler'in memleketi...

Arda Güler 25 Şubat 2005 tarihinde Ankara'nın Altındağ ilçesinde dünyaya gelmiştir.