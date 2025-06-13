Olağanüstü hal tedbiri: Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmayacak

AA

Orta Doğu'da yaşanan gergin ortam nedeniyle birtakım tedbirler alınıyor..

İsrail'in İran'a saldırması üzerine olağanüstü hal tedbirleri devreye girdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapattığı bildirildi.

CUMA NAMAZI KILINMAYACAK

Olağanüstü hal tedbirleri kapsamında toplantıların yasaklanması gerekçesiyle Aksa'da ibadetlerin sadece görevliler tarafından yapılabileceği, cuma namazına cemaatin katılamayacağı kaydedildi.

İSRAİL POLİSİ KAPILARI KAPATTI

Öte yandan, Mescid-i Aksa'nın da içerisinde bulunduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine giriş ve çıkışların İsrail polisi tarafından kapatıldığı aktarıldı.

Filistin Vakıflar Bakanlığı, El Halil'deki İbrahim Camisi'nde de cuma namazının kılınamayacağını belirterek kutsal mekanlardaki İsrail ihlalinin durdurulması çağrısında bulundu.

Öte yandan İsrail basınındaki haberlere göre, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin kentlerinin giriş ve çıkışlarının İsrail askerleri tarafından kapatıldığı, bölgede Filistinlilerin topraklarını gasbederek kurulan Yahudi yerleşimlerinde ise güvenlik önlemlerinin artırıldığı kaydedildi.