OpenAI dünyanın en değerli şirketi oldu: SpaceX’i geride bıraktı

Zirve değişti...

OpenAI, mevcut ve eski çalışanlarının yaklaşık 6,6 milyar dolar değerinde hisse satışı yapmasına olanak tanıyan anlaşmayı tamamladı.

EN DEĞERLİ ŞİRKET OLDU

Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre, bu ikinci el (secondary) hisse satışı OpenAI’nin değerlemesini 500 milyar dolara çıkardı.

Böylece şirket, Elon Musk’ın SpaceX’ini geride bırakarak dünyanın en değerli girişimi haline geldi.

YATIRIMCILAR ARASINDA DEV İSİMLER

Satış kapsamında OpenAI çalışanlarının hisselerini; Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, Abu Dhabi merkezli MGX ve T. Rowe Price gibi büyük yatırımcılar satın aldı.

Şirket temsilcileri konuyla ilgili yorum yapmazken Bloomberg, daha önce bu satış görüşmelerini gündeme taşımıştı.

ÇALIŞANLARA LİKİDİTE, YATIRIMCILARA GÜVEN

OpenAI, artan yatırımcı ilgisini çalışanlarına likidite sağlamak için kullanıyor.

ABD’de büyük teknoloji girişimlerinin sıkça tercih ettiği bu yöntem, çalışanları ödüllendirme ve elde tutmanın yanı sıra, dış yatırımcıları da şirkete çekmenin bir yolu olarak görülüyor.

Kaynaklara göre, şirketin satışa açtığı toplam 10 milyar doları aşkın hisseye kıyasla satılan 6,6 milyar dolarlık miktar, çalışanların şirketin uzun vadeli büyümesine duyduğu güvenin işareti olarak yorumlandı.

META’DAN REKABET: 'SÜPER ZEKA' TAKIMI

OpenAI, yapay zeka alanında giderek artan bir rekabetle karşı karşıya.

Meta, yeni kurduğu 'süper zeka' araştırma ekibi için OpenAI ve diğer büyük laboratuvarlardan bilim insanlarını transfer etmeye başladı.

İddialara göre Meta, bu isimlere dokuz haneli maaş paketleri teklif ediyor.

OpenAI ise bu tür yüksek tekliflere karşı çalışanlarını elde tutmak için hisse satışından elde edilen likiditeyi motivasyon aracı olarak kullanmayı hedefliyor.