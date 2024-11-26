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Haber Merkezi

Alman otomobil devinde kriz derinleşiyor...

Ülkenin en büyük otomotiv devi Volkswagen, üçüncü çeyrekte yaşadığı kâr kaybıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

FABRİKALAR KAPANIYOR

Şirket, Almanya'daki en az üç fabrikasını kapatmayı ve büyük çapta işten çıkarmalar gerçekleştirmeyi planlıyor.

Ayrıca, çalışanlardan maaşlarının yüzde 20'sinden feragat etmelerini talep ediyor, ancak bu öneri işçi sendikaları tarafından şiddetle karşı çıkıyor.

ACİL ÖNLEMLER ALINMASI GÜNDEMDE

Şirket, özellikle Çin pazarındaki satış düşüşleri ve Almanya'daki yüksek üretim maliyetleri nedeniyle zorlu bir piyasa ortamı ile karşı karşıya.

Volkswagen yönetimi, maliyetlerin düşürülmesi ve verimliliğin artırılması için acil önlemler alması gerektiğini vurguluyor.

ÇALIŞANLAR EYLEMDE

Almanya genelindeki 10 VW fabrikasından gelen 7 binden fazla çalışan, tasarruf önlemlerine karşı gösteri düzenledi.

Ellerinde "Gelecek, değil tasfiye" ve "Tüm fabrikalar açık kalmalı" yazılı pankartlar taşıyan işçiler, iş bırakma eylemlerine hazır olduklarını haykırdı.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLEDİLER

Ayrıca işçiler ellerinde tabut ve giydikleri siyah elbiselerle birlikte Volkswagen için cenaze töreni düzenlediler.

Görüşmelerin ardından IG Metall sendikasının müzakerecisi Thorsten Gröger, tarafların henüz bir çözüme ulaşamadığını belirtti.

"ALMANYA'NIN GÖRDÜĞÜ EN BÜYÜK EYLEM YAŞANACAK"

Yine de taraflar arasındaki fikir ayrılıklarının hâlâ büyük olduğunu vurgulayan Gröger, VW’nin işten çıkarmalar ve fabrika kapatmalar gibi seçenekleri masadan kaldırmamasının çalışanlar üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.

VW’nin mevcut tasarruf planlarını değiştirmemesi halinde 1 Aralık’ta başlayacak uyarı grevleriyle şirkete baskı yapacaklarını duyuran Gröger, “Gerekirse, Almanya’nın on yıllardır görmediği büyüklükte bir iş bırakma eylemi yaşanacak.” dedi.

ALTERNATİF TASARRUF PLANI

Toplu sözleşme görüşmelerinde, IG Metall ve VW İşçi Temsilciliği tarafından önerilen alternatif bir tasarruf planı da masaya yatırıldı.

Bu plana göre, işten çıkarmalar ve fabrika kapatmalar olmadan 1.5 milyar euro tasarruf sağlanması öngörülüyor.

IG Metall, ücret artışlarının 2025 ve 2026 yıllarında bir fona aktarılmasını ve bu fonun esnek çalışma saatlerinin kısaltılması için kullanılmasını öneriyor.

ŞİRKET VE ÇALIŞANLAR KARŞI KARŞIYA

Buna karşılık, şirketten iş güvencesi ve fabrika kapatmaların tamamen iptal edilmesini talep ediyor. VW yönetimi ise sektör standartlarının üzerinde olan maaşların yüzde 10 oranında azaltılmasını ve herhangi bir ücret artışının yapılmamasını talep ediyor.

Şirket, çekirdek markasının zayıf karlılık oranını düzeltmek için maliyetleri düşürmek ve 2026’ya kadar karlılık oranını yüzde 6,5’e çıkarmak istiyor.

Bu hedefin, özellikle yeni elektrikli modeller gibi büyük yatırımları finanse etmek için gerekli olduğu belirtiliyor.

OTOMOBİL DEVLERİ ZOR GÜNLER YAŞIYOR

Almanya'nın otomotiv devleri, Volkswagen, Mercedes-Benz Grubu ve BMW gibi büyük üreticiler, son haftalarda kar uyarıları yayınladılar.

Dev otomobil şirketleri rekabette zorlandıklarını belirtti.

Yaşanan rekabet zorluğunun arkasında, Almanya'daki elektrikli otomobil sübvansiyonlarının sona ermesi ve AB ülkelerinin, Çin menşeli elektrikli araçlara ek gümrük vergisi uygulaması yer alıyor.

KARLAR DÜŞTÜ

Buna göre, Volkswagen'de kar yüzde 64, Audi'de kâr yüzde 91, BMW'de kâr yüzde 84 ve Mercedes-Benz'te yüzde 54 düştü.