Oxford korona ölüm riskini düşüren bir ilaç belirledi

İngiltere'de yapılan testlerde Dexamethasone adlı bir ilacının ağır koronavirüs hastalarının hayatlarını kurtarmaya yardımcı olabileceği açıklandı.

Koronavirüs nedeniyle can kayıpları tüm dünyada devam ederken, bilim insanlarının ve kurumların ilaç ve aşı çalışmaları tam hız devam ediyor.

O çalışmaları yürüten kurumların en başında gelenlerden biri de İngiltere'deki Oxford Üniversitesi.

ÖLÜM RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR

İngiliz haber kuruluşu BBC'nin haberine göre,Üniversitede yürütülen çalışmalarda "Dexamethasone" adlı ilacın sağlık durumu kritik olan korona virüs hastalarının hayatını kurtarmaya yardımcı olabileceği duyuruldu.

Söz konusu ilacın ucuz ve yaygın olarak bulunduğu ifade edildi.

İngiliz uzmanlar, düşük doz steroid tedavisinde "Dexamethasone" ilacının virüsle mücadelede önemli bir atılım olduğunu ifade etti.

ÖLÜM ORANLARI DÜŞÜYOR

İlacın solunum cihazına bağlı hastaların ölüm oranını üçte bir oranında azalttığı, oksijen alan hastalarda ise ölüm riskini beşte bir oranında düşürdüğü ortaya kondu.

KULLANILSAYDI 5 BİN KİŞİ ÖLMEYECEKTİ

Araştırmacılar, ilacın salgının baş göstermesinden bu yana İngiltere'de kullanılmış olsa hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin daha az olacağını belirtti.

2 BİN HASTADA DENENDİ

Dexamethasone ilacının Oxford Üniversitesinde yürütülen çalışma kapsamında hastanede tedavi gören 2 bin hastada denendiği ve sonuçların ilacı almayan 4 binden fazla hasta ile karşılaştırıldığı aktarıldı. Solunum cihazına bağlı hastalarda ölüm riskinin yüzde 40'tan yüzde 28'e düştüğü belirlenirken, oksijene ihtiyaç duyan hastalarda ise ölüm riskinin yüzde 25'ten yüzde 20'ye düştüğü ortaya kondu.

"ÖLÜMLERİ DÜŞÜREN TEK İLAÇ"

Oxford Üniversitesindeki çalışmaları yürüten ekibin lideri Profesör Martin Landray, "Bu, solunum cihazına bağlı ve oksijen tedavisi alan hastalara Dexamethasone verildiğinde hayat kurtarılacağını gösteriyor. Dünya çapında mevcut bir ilaç" dedi.

Araştırmacı Peter Horby ise, "Bu, şu ana kadar ölümleri düşürdüğü belirlenen tek ilaç ve önemli derecede azaltmaktadır" diye konuştu.

Dexamethasone ilacı, diğer hastalıklarda iltihabı azaltmak için kullanılıyor. İlacın vücudun bağışıklık sisteminin korona virüse karşı savaşırken aşırı hızlı çalışma durumuna girdiğinde meydana gelebilecek hasarların bazılarının durdurulmasına yardımcı olduğu belirtildi.

Ayrıca ilacın hafif semptomları olan hastalarda işe yaramadığı ifade edildi.