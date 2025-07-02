Özbekistan Cumhurbaşkanı, İlham Aliyev ile Bakü'de bir araya geldi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, resmi temaslarda bulunmak için Azerbaycan'a geldi.

Aliyev, Mirziyoyev'i resmi törenle karşıladı.

Törenin ardından Aliyev ve Mirziyoyev baş başa görüşme gerçekleştirirken, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından da görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

İKİLİ İLİŞKİLER VE STRATEJİK ORTALIKLAR ELE ALINDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamda, görüşmede, ikili ilişkiler ve stratejik ortaklık konularının ele alındığı bildirildi.

AZERBAYCAN-ÖZBEKİSTAN DEVLETLERARASI YÜKSEK KONSEYİ 2'NCİ TOPLANTISI

Aliyev ve Mirziyoyev'in katılımıyla Azerbaycan-Özbekistan Devletlerarası Yüksek Konseyi 2. Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Aliyev, Azerbaycan ile Özbekistan'ı tarih, kültür, ortak dil ve etnik bağların birleştirdiğini vurguladı.

Aliyev, "Bu sağlam temeller üzerinde Özbekistan-Azerbaycan kardeşliğinin güçlü binasını inşa ediyoruz. Ülkemize gösterdiğiniz ilgiden dolayı size teşekkür ediyorum." dedi.

Özbekistan Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası finallerine yükselmesini tarihi bir olay olarak nitelendiren Aliyev, Özbek halkını kutladı.

Mirziyoyev de Azerbaycan'a "kendi evine ve kardeşlerinin yanına gelmiş gibi" geldiğini ifade ederek, son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir seviyeye taşındığını belirtti.

"Artık müttefikiz ve bu her şeyi açıklıyor. Tüm anlaşmalarımız da yüksek düzeyde gerçekleşiyor." diyen Mirziyoyev, halkların tarih, dil, kültür ve dünya görüşü bakımından ortak özellikler taşıdığını vurguladı.

LİDERLERDEN, YENİ ORTAKLIK PERSPEKTİFLERİNİN BELİRLENMESİ YÖNÜNDE TALİMAT

Toplantı kapsamında, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov, liderlerin talimatları doğrultusunda yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.

Ulaştırma, enerji ve kültür alanlarından sorumlu bakanlar da stratejik müttefiklik çerçevesinde işbirliği alanlarına dair sunumlar yaptı.

Liderler, mevcut projelerin uygulanması ve yeni ortaklık perspektiflerinin belirlenmesi yönünde talimatlar verdi.

KARARLAR VE PROTOKOLLERİN İMZALARI ATILDI

Aliyev ve Mirziyoyev, Azerbaycan-Özbekistan Devletlerarası Yüksek Konseyi 2. Toplantısı'na ilişkin karar belgesini imzaladı.

Daha sonra ilgili bakanlıklar arasında tarım, gemi inşası, ticaret, sanayi, eğitim, sosyal güvenlik, gümrük ve çevre koruma alanlarında çeşitli anlaşma ve niyet protokolleri imzalandı.

ÖZBEKİSTAN'IN YENİ BAKÜ BÜYÜKELÇİLİK BİNASININ AÇILIŞ TÖRENİ DÜZENLENDİ

Aliyev ve Mirziyoyev, Özbekistan'ın Bakü'deki yeni büyükelçilik binasının açılış törenine katıldı.

Açılış kurdelesini birlikte kesen Aliyev ve Mirziyoyev, binanın altyapısını inceledi ve diplomatlar için oluşturulan çalışma koşulları hakkında bilgi aldı.

Törenin sonunda liderler, büyükelçiliğin Şeref Konukları Defteri'ni imzaladı.