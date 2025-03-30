Özbekistan'da 488 mahkuma yönelik af kararı

AA

Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı kutluyor..

Özbekistan'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, dikkat çeken bir karara imza attı.

Yaşanan gelişmeye ilişkin Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden açıklama yapıldı.

488 MAHKUM AFTAN YARARLANACAK

Açıklamaya göre, Mirziyoyev, Ramazan Bayramı dolayısıyla "işledikleri suçtan pişman olan ve kesinlikle düzelme yoluna giren bazı mahkumların" affedilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kararnameye göre 488 mahkumun yararlanacağı af çerçevesinde 368 hükümlü salıverilecek, 120 hükümlünün ise ceza süreleri kısaltılacak.

Affedilen mahkumlar arasında 5 yasa dışı örgüt mensubu, 60 yaş üstü 37 kişi, 37 kadın ve 17 yabancı uyruklu da bulunuyor.

"İŞLEDİKLERİ SUÇTAN PİŞMAN OLAN" MAHKUMLAR İÇİN AF İLAN EDİLİYOR

Ülkede geçen sene Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameyle 426 mahkum affedilmişti.

Özbekistan'da, Cumhurbaşkanı tarafından ulusal ve dini bayramlar dolayısıyla "işledikleri suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren" mahkumlar için af ilan ediliyor.