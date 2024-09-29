Özgür Özel, eşi Didem Özel'le düğüne katıldı Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in düğününe katılan Özgür Özel ve Didem Özel, kendileri hakkındaki boşanma iddialarına karşı da birlikte poz vermiş oldu.

ANKA

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Bahar Karakaş ile evlendi.

Çiftin düğününe CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldı. CHP Lideri Özel düğüne eşi Didem Özel ile birlikte geldi.

ÖZEL ÇİFTİ DANS ETTİ

Nikah şahitliği yapan Özel, daha sonra eşi ile birlikte dans da etti.

Özel çifti hakkında uzun süredir boşanma iddiaları gündemdeydi.

Özgür Özel'in genel başkan olmasından sonra ortaya atılan iddialar Ankara kulislerinde sıkça dile getirilirken, çiftin düğüne birlikte katılması dikkat çekti.

FRANSA'YA EŞİ OLMADAN GİTMİŞTİ

Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Fransa'da olimpiyat oyunlarını izlemeye gittiği dönemde İmamoğlu'na eşi Dilek İmamoğlu eşlik etmesine rağmen kendisi kızları ile birlikte gitmişti.

BOŞANMA İDDİALARINA CEVAP

Özel'in eşini Fransa'ya getirmemesi de boşanma iddialarını daha da güçlendirmişti.

Özel çiftinin düğünde verdiği pozlar bu iddialara yanıt olarak değerlendirildi.