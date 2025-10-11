Pakistan-Afganistan sınırında tansiyon yükseldi

Pakistan-Afganistan sınır hattında tansiyon yeniden yükseldi.

Pakistan güvenlik kaynaklarına göre, Afgan Taliban güçlerinin sınır karakollarına yönelik saldırılarının ardından ordu bölgedeki hedefleri yoğun şekilde vurdu. Çatışmalarda Taliban mevzilerinin büyük oranda tahrip edildiği, çok sayıda militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ise Afganistan’a sert mesaj vererek, “Kan ve ateşten bir oyun oynuyorlar, ama karşılığını alacaklar” dedi.

"LAYIK OLDUĞU CEVABI ALACAK"

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Afganistan, kan ve ateşten bir oyun oynuyor. Bu oyunun ipleri ise ebedi düşmanımızın ellerinde. Afgan güçlerinin sivil yerleşimlere ateş açması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir, Afganistan da tıpkı Hindistan gibi layık olduğu cevabı alacak, böylece Pakistan'a kötü niyetle bakmaya bir daha cesaret edemeyecek" ifadelerini kullandı.

TALİBAN'DAN AÇIKLAMA

Taliban yetkililerinden yapılan açıklamalarda da çatışmalar teyit edildi.

Taliban askeri kanadından yapılan açıklamada, Pakistan'ın hava saldırılarına misilleme olarak, doğu sınırındaki Taliban güçlerinin çeşitli bölgelerdeki Pakistan sınır karakollarına yönelik ağır silahlı saldırılar düzenlediği ifade edildi.

KABİL'DEKİ PATLAMADAN PAKİSTAN'I SORUMLU TUTULDU

Geçtiğimiz Perşembe günü Afganistan'ın başkenti Kabil'de ve ülkenin güneydoğusunda iki ayrı patlama meydana gelmiş, dün ise Taliban yönetimindeki Afganistan Savunma Bakanlığı, saldırılardan Pakistan'ı sorumlu tutarak bu eylemlerin Afganistan'ın egemenliğini ihlal ettiğini iddia etmişti.

Pakistan yönetimi ise suçlamaları reddetmiş ve Afgan hükümetine "Pakistan Talibanı" olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) grubunun militanlarını topraklarında barındırmayı bırakması çağrısında bulunmuştu.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ GERGİNLİĞİN GEÇMİŞİ

İslamabad ve Kabil arasındaki gerginlik, Afgan hükümetinin, Pakistan topraklarında saldırılar düzenleyen terör gruplarına karşı harekete geçmemesi nedeniyle son dönemde tırmandı.

Taliban'ın 2021'de Afganistan'da yeniden iktidara gelmesinden bu yana, özellikle Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa ve Belucistan sınır bölgelerinde sınır ötesi terör saldırılarında ciddi bir artış yaşandığı biliniyor.