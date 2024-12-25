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İHA

Pakistan'da güvenlik güçlerince kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde bir çalışma yapıldı.

Büyük miktarda eroin, amfetamin ve kokain dahil uyuşturucu ile alkol ele geçirildi.

UYUŞTURUCU VE ALKOLLER İMHA EDİLDİ

Ülkeye sokulmaya veya ülkeden çıkarmaya çalışılan 250 milyon dolar değerindeki uyuşturucu ve alkol, Karaçi kentinde imha edildi.

Uyuşturucular ekipler tarafından ateşe verilirken, alkol şişeleri iş makineleriyle ezildi.

UYUŞTURUCUNUN YÜZDE 70'İ PAKİSTAN VE İRAN ÜZERİNDEN KAÇIRILIYOR

Pakistanlı yetkililer, dünyada en çok uyuşturucu üretiminin yapıldığı Afganistan'daki uyuşturucunun yaklaşık yüzde 70'inin Pakistan ve İran üzerinden kaçırıldığını, geri kalanının ise Orta Asya üzerinden kuzeye tedarik edildiğini belirtiyor.