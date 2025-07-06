Pakistan'da 5 katlı bina çöktü: 27 ölü

Pakistan'ın Karaçi kentinde 4 Temmuz Cuma günü çöken 5 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürerken, can kaybı 27’ye yükseldi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ HALEN GÖÇÜK ALTINDA

Dawn gazetesinin aktardığına göre, yetkililer hâlâ birçok kişinin göçük altında olduğunu belirtti.

1974 yılında inşa edilen ve daha önce "tehlikeli" kategorisine alınan bina, geçtiğimiz cuma günü çökmüş, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile Başbakan Şahbaz Şerif, yaşanan kayıplar nedeniyle üzüntü duyduklarını açıkladı.